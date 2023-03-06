مورينيو: أحترم أليجري ويعجبني فريقه.. وباتريشيو قام بمعجزات ضد يوفنتوس

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما، بنظيره ماسيليميانو أليجري مدرب يوفنتوس، بعد مباراة الفريقين مساء الأحد.

وفاز روما على يوفنتوس بهدف وحيد في أوليمبيكو، بالجولة 25 للدوري الإيطالي.

وقال مورينيو بعد المباراة: "لا أزال أشعر بالحزن كلما عدت بالتفكير إلى مباراة كريمونيسي، من الصعب تقبُل ما حدث".

وأضاف: "عندما نلعب كفريق ويقدّم اللاعبون أقصى ما لديهم، يمكننا وقتها تحقيق النتائج. أنا سعيد بالانتصار على يوفنتوس، لكني لم أتجاوز بعد المستوى الذي ظهرنا به أمام كريمونيسي".

وتابع: "روما فاز لأن اللاعبين كانوا أفضل وأعطوا 100% مما لديهم. لا أريد القول إن التنظيم التكتيكي سمح لنا بالفوز، لأن المباراة حُسمت بفضل سلوك اللاعبين على أرض الملعب".

وأشار: "أحترم أليجري ولاعبيه، إنهم موهوبون ويمرون بأفضل فترة لهم هذا الموسم. نحن من جانبنا لسنا فريقًا يُسجّل كثيرًا، ولذلك كان من المهم أن نمنعهم من اللعب بحدة. عندما يهاجمون بشكل مرتد يكون ذلك صعبًا علينا. لكننا دافعنا جيدًا وروي باتريشيو قام ببعض المعجزات كذلك".

وأكمل: "تألق باتريشيو كان مهمًا، لأنك عندما تواجه يوفنتوس، فيجب أن يكون حارس مرماك في مستوى عظيم".

وعن تعليق إيقافه لمباراتين مؤقتًا لحين صدور نتيجة التحقيق: "لا أتوقع أي شيء بشأن التحقيق الجاري، أحترم التحقيق ولا أريد قول أي شيء. فقط أريد أن يسمحوا لي بأداء عملي في سلام".

وكشف: "عادةً ما أتبادل الرسائل مع أليجري، علاقتنا جيدة منذ سنوات ونمزح دائمًا عبر الرسائل وأصدقاء مشتركين. أحترم حزنه الآن، ولكن يجب عليّ القول إنني معجب بفريقه وسعيد بتوسيع الفارق معهم، لأنه حتى لو خُصم 15 نقطة من يوفنتوس، فقد استطاعوا حصد 6 أو 7 مباريات على التوالي، إنه فريق عظيم".

وأتم: "لو نظرنا إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم، فإنه يبدو مثل دوري أبطال أوروبا. لكننا سنتعامل مع كل مباراة على حدة".

ويحتل روما المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.