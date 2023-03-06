ماذا قال فيتوريا بعد ثنائية صلاح التاريخية أمام مانشستر يونايتد

الإثنين، 06 مارس 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مع محمد صلاح - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

وجه روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول الذي واصل كتابة التاريخ حين هز شباك مانشستر يونايتد مرتين.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه النظيفة في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

وقال فيتوريا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مبروك محمد صلاح! هناك لاعبين ولدوا ليكونوا سعداء وبالأخص لجعل الآخرين يبتسمون".

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وأضاف "كونك هداف ليفربول التاريخي يشعر المصريين بالفرح والفخر وهذه لحظة كبيرة لجميع الشباب في هذا البلد".

وأتم المدرب البرتغالي "لكن هذه القصة الرائعة لم تنته بعد".

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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