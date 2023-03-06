وفاة لاعب في الدوري الإيفواري خلال مباراة

توفي مصطفى سيلا لاعب راسينج أبيدجان الإيفواري بعد سقوطه مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه أمام سول إف سي.

وفاز راسينج أبيدجان على ضيفه سول في الجولة 20 للدوري الإيفواري، مباراة شهدت الحدث المؤسف.

ورحل سيلا عن عمر 21 عامًا، بعد انضمامه إلى راسينج أبيدجان في سبتمبر الماضي.

Deuil ⚫⚫ Notre défenseur Sylla Moustapha, est décédé ce soir après un malaise sur le terrain lors de la rencontre RCA vs Sol FC La Direction adresse les sincères condoléances à la famille Biologique Repose en paix Moustapha Repose en paix LION🦁 pic.twitter.com/itIMLvCIzQ — Racing Club Abidjan (@ClubAbidjan) March 5, 2023

وفارق سيلا الحياة في سيارة الإسعاف في الطريق نحو المستشفى بعد سقوطه بشكلٍ مفاجئ خلال اللقاء.

وسبق لـ راسينج أبيدجان التتويج بالدوري الإيفواري الممتاز عام 2020، ويحتل حاليًا المركز التاسع في المسابقة.