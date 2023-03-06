وفاة لاعب في الدوري الإيفواري خلال مباراة

الإثنين، 06 مارس 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

مصطفى سيلا

توفي مصطفى سيلا لاعب راسينج أبيدجان الإيفواري بعد سقوطه مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه أمام سول إف سي.

وفاز راسينج أبيدجان على ضيفه سول في الجولة 20 للدوري الإيفواري، مباراة شهدت الحدث المؤسف.

ورحل سيلا عن عمر 21 عامًا، بعد انضمامه إلى راسينج أبيدجان في سبتمبر الماضي.

وفارق سيلا الحياة في سيارة الإسعاف في الطريق نحو المستشفى بعد سقوطه بشكلٍ مفاجئ خلال اللقاء.

وسبق لـ راسينج أبيدجان التتويج بالدوري الإيفواري الممتاز عام 2020، ويحتل حاليًا المركز التاسع في المسابقة.

مصطفى سيلا راسينج أبيدجان
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