حازم إمام يشرح أدوار فيتور بيريرا في منظومة التحكيم

شرح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أدوار فيتور بيريرا في منظومة التحكيم المصرية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري منذ عدة ساعات تعيين البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد.

وقال إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "فكرة تطوير منظومة التحكيم جيدة ولكن مع أول تعثير الجميع يطالب بالتغيير والإقالة ولذلك يجب أن يحصل كل فرد على وقته الكامل للعمل".

وأضاف "تعاقدنا مع كلاتنبرج على أساس تطوير منظومة التحكيم وحتى نرى الحكام المصريين في كأس العالم والنهائيات الإفريقية".

وواصل "فيتور بيريرا جاء ليكون مطورا للتحكيم ورئيسا للجنة الحكام وهدفنا التطوير وتقليل المشاكل التحكيمية وهو لديه خبرات كبيرة في الإدارة أيضا".

وأشار "بيريرا يحتاج للمزيد من الوقت لمعرفة كل شيء عن التحكيم المصري وبعد ذلك سيتولى تعيين حكام المباريات".

وأوضح "عقد فيتور بيريرا مع اتحاد الكرة ممتد لنهاية الموسم المقبل".

وانتقل لحديث عن منتخب الشباب قائلا: "نتائج المنتخب في بطولة إفريقيا كانت مفاجئة بالنسبة لنا واتحاد الكرة بعد تعيينه وجد هذا المنتخب كما هو وحاولنا تطويره ودعمه".

وكشف "منتخب الشباب لعب 46 مباراة ودية خلال عامين ودور الاتحاد كان إعداده بشكل قوي وبالفعل شارك في البطولة العربية مرتين وبطولة شمال إفريقيا ولعب وديات ضد منتخبات إفريقية وأوروبية وأندية من الدوري".

وتعجب قائلا: "لا أعرف سبب ظهور منتخب الشباب بهذا المستوى، فمثلا رأفت خليل سجل هدفا رائعا في مباراة الأهلي والقطن وأهدر فرصة سهلة للغاية أمام نيجيريا في بطولة الشباب وهذا يدل على أن اللاعبين تعرضوا لضغط شديد".

وأتم تصريحاته "ندرس تعيين مديرا فنيا لاتحاد الكرة في الفترة المقبلة".

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