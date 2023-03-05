زور عمره أثناء اختباره في أندية مصرية.. قصة غريبة للاعب غاني كادت تنهي حياته
الأحد، 05 مارس 2023 - 21:46
كتب : FilGoal
أقنع المدرب بأن عمره 21 بدلا من 32 عاما من أجل الحصول على فرصة للانضمام لأحد الأندية.
ورغم ذلك اعترف هذا اللاعب بتزوير عمره أثناء تواجده في مصر.
فمن هو جوي تاجوي الذي كادت حياته أن تنتهي بسبب التزوير في تاريخ الميلاد.
هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com في هذه القصة خلال هذا الفيديو.
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