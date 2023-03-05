كلوب: صلاح استثنائي ورقمه جنوني.. وفي المستقبل سينال تقديرا أكبر

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالانتصار الساحق على الغريم مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لا توجد كلمات. إنها مباراة مذهلة. لعبنا كرة قدم من الطراز الأعلى أمام الفريق الذي يعيش فترة جيدة".

وأضاف "الشوط الثاني كان جيدا للغاية وكذلك النهاية. هذه كرة القدم وتلك الأمور يمكن أن تحدث".

وأوضح "لقد كانت الدفعة التي أردناها. هذا يضعنا في الطريق الصحيح. الكل يجب أن يعلم أننا لا زلنا في الجوار".

وتابع كلوب "الليلة كان عرضا لائقا لما يمكننا أن نكون عليه وما يجب أن نكون عليه من الآن فصاعدا".

وعن انفراد محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز قال كلوب: "129 هدفا، هذا جنوني. يا له من رقم لا يصدق. إنه لاعب استثنائي. نحن نقدره الآن ولكن في المستقبل سينظر الناس إلى مسيرته ويتعجبون. نحن نشهد شيئا مميزا حقا".

واختتم "لقد كان أداء مذهلا اليوم. بقيت أمامنا 13 مباراة والكثير من النقاط للقتال عليها. أما الليلة فكانت مثالية".

ليفربول سجل 7 أهداف في شباك مانشستر يونايتد بمسابقة رسمية للمرة الأولى منذ 25 مارس 1908.

وهذه أكبر هزيمة للشياطين الحمر عموما منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة في 26 ديسمبر 1931، أي منذ قرابة 92 عاما.

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

أما يونايتد، فتجمد رصيده عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.