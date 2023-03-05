برونو: الهزيمة أمام ليفربول محبطة للغاية.. يمكن أن يحدث التراجع ولكن علينا العودة

الأحد، 05 مارس 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام ليفربول

يرى البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد أن الهزيمة أمام ليفربول محبطة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق يجب أن يعود سريعا.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارته الأكبر في تاريخ مواجهاته أمام ليفربول بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية بعد المباراة: "الهزيمة محبطة للغاية ومخيبة للآمال ومحزنة. جئنا إلى هنا بعقلية مختلفة قبل المباراة".

وأضاف "الشوط الأول كان جيدا وكان لدينا الكثير من الفرص. أعتقد أننا سيطرنا على معظمه ولم يخلقوا الكثير من الفرص ضدنا".

وأضاف "في الشوط الثاني حاولنا التقدم وإحراز الأهداف ولكننا فقدنا التوازن. منحناهم مساحة كبيرة وأمام هذا النوع من الفرق علينا تجنب ذلك".

وأتم "المباريات ستأتي سريعة، واجهنا انتكاسات في الماضي وعلينا العودة بسرعة مرة أخرى. هذا ما يدور حوله مانشستر يونايتد، يمكننا التراجع لكن علينا العودة".

ليفربول سجل 7 أهداف في شباك مانشستر يونايتد بمسابقة رسمية للمرة الأولى منذ 25 مارس 1908.

وهذه أكبر هزيمة للشياطين الحمر عموما منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة في 26 ديسمبر 1931، أي منذ قرابة 92 عاما.

ولأول مرة منذ عام 1908، سجل 3 لاعبين من ليفربول هدفين لكل منهما في مباراة واحدة أمام يونايتد، وهم صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

أما يونايتد، فتجمد رصيده عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.

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