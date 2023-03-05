جاكبو: هذا هدفي المفضل أمام مانشستر يونايتد.. سجلنا سباعية ولكن

الأحد، 05 مارس 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

هدف جاكبو مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أبدى كودي جاكبو لاعب ليفربول سعادته بالانتصار الساحق على الغريم مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جاكبو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "الكل حدثني كثيرا عن هذه المباراة في السابق. كنت أعلم أنها كبيرة للنادي والجماهير وللاعبين".

وأضاف "بالنظر لوضعنا، كنا متحفزين للغاية، وحين نقدم أداء كهذا، تكون الأمور رائعة".

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وأوضح "كان لدينا العزم والرغبة في مواصلة الضغط. في النهاية حصلنا على ما يكفي من الفرص والكل كان الحظ حليفه اليوم".

وتابع جاكبو "سجلنا 7 أهداف ولكن لا تزال هناك أشياء يمكننا تحسينها".

وواصل "يجب أن نواصل المضي قدما والعمل الجاد للحفاظ على العقلية".

وسجل جاكبو الهدفين الأول والثالث في سباعية الليلة على أنفيلد.

واختتم "هدفي المفضل بينهما؟ الثاني كان الأجمل، ولكن الأول كان الأهم".

ليفربول سجل 7 أهداف في شباك مانشستر يونايتد بمسابقة رسمية للمرة الأولى منذ 25 مارس 1908.

وهذه أكبر هزيمة للشياطين الحمر عموما منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة في 26 ديسمبر 1931، أي منذ قرابة 92 عاما.

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

أما يونايتد، فتجمد رصيده عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.

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