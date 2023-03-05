هندرسون: صلاح يكرس حياته لأجل كرة القدم

الأحد، 05 مارس 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون - محمد صلاح

أبدى جوردان هندرسون قائد ليفربول سعادته بالانتصار الساحق على الغريم مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون في تصريحاته لـ سكاي سبورتس: "إنه يوم مذهل للجميع. المستوى كان رائعا".

وأضاف "يمكنك رؤية مستوى الطاقة في الفريق. الكل كان في أفضل أحواله اليوم".

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وأوضح "أظهرنا أننا على طريق العودة. إنه انتصار كبير ولكننا بحاجة للتركيز على المباراة المقبلة".

واختتم "أنا سعيد لأجل محمد صلاح. إنه يكرس حياته لكرة القدم".

ليفربول سجل 7 أهداف في شباك مانشستر يونايتد بمسابقة رسمية للمرة الأولى منذ 25 مارس 1908.

وهذه أكبر هزيمة للشياطين الحمر عموما منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة في 26 ديسمبر 1931، أي منذ قرابة 92 عاما.

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

أما يونايتد، فتجمد رصيده عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.

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