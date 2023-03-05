سجل وصنع واعتلى قمة هدافي ليفربول والدربي.. ماذا قدم صلاح أمام مانشستر يونايتد

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول ليضرب مانشستر يونايتد بهدفين ويصنع مثلهما في قمة مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بسباعية.

وسجل محمد صلاح الهدفين الرابع والسادس، وصنع الهدفين الثالث والسابع لـ كودري جاكبو وروبيرتو فيرمينو على الترتيب.

ووصل صلاح إلى 129 هدف مع ليفربول في الدوري ليكون الهداف التاريخي للريدز في المسابقة المحلية متخطيا روبي فاولر صاحب الـ128 هدف.

واحتاج صلاح إلى 205 مباراة للوصول لهذا الرقم مقابل 266 لـ روبي فاولر.

الهدافون التاريخييون لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: محمد صلاح (129) هدفا 🆕 روبي فاولر (128) هدفا ستيفين جيرارد (121) هدفا مايكل أويــن (118) هدفا ☝️😄☝️ pic.twitter.com/xMD4FN9cb3 — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2023

وبات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري، وست مباريات في جميع المسابقات.

ووقع صلاح على هدفه الـ12 ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ليكون أكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من هداف ليفربول.

وأصبح صلاح أيضا الهداف التاريخي لمواجهات مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري برصيد عشرة أهداف.

وسجل صلاح 22 هدفا وصنع 11 آخرين في 37 مباراة لعبها مع ليفربول خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 2

التمريرات الحاسمة: 2

التسديدات على المرمى: 2

المراوغات الناجحة: 1

التمريرات الصحيحة: 22 من 31 بدقة 71%

العرضيات الصحيحة: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 2

صناعة الفرص: 3

صناعة الفرص المؤكدة: 1