سجل وصنع واعتلى قمة هدافي ليفربول والدربي.. ماذا قدم صلاح أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 05 مارس 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول ليضرب مانشستر يونايتد بهدفين ويصنع مثلهما في قمة مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بسباعية.

وسجل محمد صلاح الهدفين الرابع والسادس، وصنع الهدفين الثالث والسابع لـ كودري جاكبو وروبيرتو فيرمينو على الترتيب.

ووصل صلاح إلى 129 هدف مع ليفربول في الدوري ليكون الهداف التاريخي للريدز في المسابقة المحلية متخطيا روبي فاولر صاحب الـ128 هدف.

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واحتاج صلاح إلى 205 مباراة للوصول لهذا الرقم مقابل 266 لـ روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري، وست مباريات في جميع المسابقات.

ووقع صلاح على هدفه الـ12 ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ليكون أكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من هداف ليفربول.

وأصبح صلاح أيضا الهداف التاريخي لمواجهات مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري برصيد عشرة أهداف.

وسجل صلاح 22 هدفا وصنع 11 آخرين في 37 مباراة لعبها مع ليفربول خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات.

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نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 2

التمريرات الحاسمة: 2

التسديدات على المرمى: 2

المراوغات الناجحة: 1

التمريرات الصحيحة: 22 من 31 بدقة 71%

العرضيات الصحيحة: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 2

صناعة الفرص: 3

صناعة الفرص المؤكدة: 1

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