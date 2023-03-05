مران الزمالك - تعليمات فيريرا الأخيرة.. وخطة المعسكر لمواجهة الترجي

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق الحصة البدنية داخل صالة الألعاب بمقر النادي، ثم عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين على هامش المران.

وطالب المدرب لاعبيه بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للمواجهة المقبلة.

وأدى محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ثنائي الفريق برنامجا تأهيليا خاصا، فيما واصل عمر جابر برنامجه الخاص أيضا بعد الإصابة العضلية التي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز.

وأدى جابر تدريبات الجري حول الملعب لعدة دقائق، بجانب بعض الأمور العلاجية في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني، فيما خاض رباعي الحراسة محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات قوية على هامش المران.

وركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور والجوانب الفنية الخاصة منها التعامل مع التسديدات من مسافات مختلفة وسرعة رد الفعل في التصدي لها، بجانب التدريب على العرضيات وبعض الأمور الفنية الأخرى.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة للثنائي مصطفى شلبي ومحمد أشرف روقا، قبل خوض التقسيمة التي شهدت التركيز على تطبيق بعض الجوانب الخططية.

ويبدأ الزمالك معسكرا مغلقا، بعد السفر إلى برج العرب في الثالثة عصر الغد -الإثنين- ليخوض مرانه الختامي على ملعب فندق الإقامة في السابعة مساء.