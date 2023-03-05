مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3) - (0) مانشستر يونايتد.. تبديلان من تين هاج

الأحد، 05 مارس 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

هدف جاكبو مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 60 خروج فريد وفاوت فيجورست ونزول سكوت مكتوميناي وأليخاندرو جارناتشو

ق 50 جوووووول صلاح يمرر وجاكبو يسجل بلمسة رائعة.. 3-0

ق 47 جوووووول تخبط تام في صفوف يونايتد.. الكرة تنتهي إلى إليوت الذي يمرر إلى داروين ليسجل الأخير

استراحة

ق 45 برونو يتلقى البينية ولكن يطيل الأمد في المراوغة ويمرر متأخرا إلى فيجورست الذي يسدد في مدافعي ليفربول.. والكرة تتوقف بداعي التسلل في النهاية

ق 43 جووووووول كودي جاكبو يسجل الهدف الأول.. روبرتسون يمرر والهولندي يراوغ فاران ويسدد على يسار دي خيا

ق 42 الهدف الأول من كاسيميرو برأسية من ركلة حرة.. ولكن راية وتسلل

ق 41 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب فابينيو

ق 38 أنتوني ينفرد ويحاول المراوغة ليفقد الكرة.. تسلل في كافة الأحوال

ق 33 ركلة حرة يلعبها برونو ورأسية من دالوت يمسك بها أليسون

ق 27 بينية رائعة تصل إلى راشفورد في موقع خطير للغاية ولكن اللمسة سيئة تصل إلى يدي أليسون بسهولة

ق 26 برونو يتلقى عرضية دالوت ويسدد بالرأس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 22 روبرتسون يتلقى التمريرة ويراوغ ويسدد ولكن ليساندرو مارتينيز يبعدها بالرأس.. تعود العرضية إلى داروين ليبعدها مارتينيز من أمامه في اللحظة الحاسمة

ق 19 داروين يسدد كرة خطيرة ولكن تمر بجوار القائم

ق 14 صلاح يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 9 أنتوني يسدد على حدود المنطقة ولكن أليسون يتصدى

ق 5 صلاح يخترق منطقة الجزاء ولكن الكرة تطول منه

بداية المباراة

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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