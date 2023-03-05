انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (7) - (0) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 88 جووووول السابع من فيرمينو بصناعة صلاح

ق 86 أنتوني إيلانجا بدلا من ماركوس راشفورد.. وكرتيس جونز بدلا من هارفي إليوت

ق 83 جوووووووووووووووووووووول الهداف التاريخي وحده.. صلاح يخلع القميص احتفالا بالهدف رقم 129 في الدوري الإنجليزي الممتاز

ق 78 ديوجو جوتا وجيمس ميلنر وستيفان بايسيتيتش وروبرتو فيرمينو بدلا من داروين نونيز وجوردان هندرسون وفابينيو وكودي جاكبو

ق 77 تيريل مالاسيا ومارسيل سابيتزر بدلا من ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو

ق 76 جووووووول داروين يسجل الخامس بمؤخرة رأسه بعد عرضية من جوردان هندرسون

ق 73 راشفورد ينفرد ويسدد ولكن في القائم

ق 66 جووووووول صلاح يصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع روبي فاولر.. الملك المصري يسجل الرابع

ق 60 خروج فريد وفاوت فيجورست ونزول سكوت مكتوميناي وأليخاندرو جارناتشو

ق 50 جوووووول صلاح يمرر وجاكبو يسجل بلمسة رائعة.. 3-0

ق 47 جوووووول تخبط تام في صفوف يونايتد.. الكرة تنتهي إلى إليوت الذي يمرر إلى داروين ليسجل الأخير

استراحة

ق 45 برونو يتلقى البينية ولكن يطيل الأمد في المراوغة ويمرر متأخرا إلى فيجورست الذي يسدد في مدافعي ليفربول.. والكرة تتوقف بداعي التسلل في النهاية

ق 43 جووووووول كودي جاكبو يسجل الهدف الأول.. روبرتسون يمرر والهولندي يراوغ فاران ويسدد على يسار دي خيا

ق 42 الهدف الأول من كاسيميرو برأسية من ركلة حرة.. ولكن راية وتسلل

ق 41 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب فابينيو

ق 38 أنتوني ينفرد ويحاول المراوغة ليفقد الكرة.. تسلل في كافة الأحوال

ق 33 ركلة حرة يلعبها برونو ورأسية من دالوت يمسك بها أليسون

ق 27 بينية رائعة تصل إلى راشفورد في موقع خطير للغاية ولكن اللمسة سيئة تصل إلى يدي أليسون بسهولة

ق 26 برونو يتلقى عرضية دالوت ويسدد بالرأس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 22 روبرتسون يتلقى التمريرة ويراوغ ويسدد ولكن ليساندرو مارتينيز يبعدها بالرأس.. تعود العرضية إلى داروين ليبعدها مارتينيز من أمامه في اللحظة الحاسمة

ق 19 داروين يسدد كرة خطيرة ولكن تمر بجوار القائم

ق 14 صلاح يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 9 أنتوني يسدد على حدود المنطقة ولكن أليسون يتصدى

ق 5 صلاح يخترق منطقة الجزاء ولكن الكرة تطول منه

بداية المباراة