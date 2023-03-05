انتهت في الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (0) سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري.

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ق 81 خروج كونستاننت وايو ومحمد توني ونزول محمد متولي كناريا وعمرو قلاوة

ق 80 استئناف اللعب

ق 79 توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب أحمد رمضان بعد كرة مشتركة مع مصطفى زيكو ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

ق 73 محمود زلاكة بدلا من صلاح محسن (سيراميكا)

ق 70 إسلام جمال سليمان بدلا من مصطفى صبحي (الحرس)

ق 60 أحمد ياسر ريان بدلا من صلاح محسن (سيراميكا)

ق 59 محمد رضا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها أحمد علي كامل براسية من على القائم الثاني مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ق 54 أحمد علي كامل بدلا من فلانتين أودو (الحرس)

استراحة

ق 40 أحمد شديد قناوي ارسل تمريرة عريضية من جهة اليسار حولها فلانتين أودو برأسية مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 33 بعد تدخل من تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب فلانتين أودو من بداية الهجمة قبل تسجيل مصطفى زيكو للهدف.

ق 31 جووووول مصطفى زيكو يسجل الهدف الأول للحرس.. مصطفى صبحي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ومرر الكرة للاعب مصطفى زيكو الذي سدد الكرة مباشرة لتمر على يمين الحارس محمد بسام لداخل الشباك.

ق 29 محمد توني سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس أحمد السعدني بثبات.

ق 7 استئناف اللعب

ق 6 توقف المباراة بسبب سقوط اللاعب أحمد ياسر ريان على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.