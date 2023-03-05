تشكيل ليفربول - هندرسون أساسي أمام مانشستر يونايتد.. وجوتا على مقاعد البدلاء
الأحد، 05 مارس 2023 - 17:28
كتب : FilGoal
أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
وتواجد الثلاثي فابينيو وجوردان هندرسون وهارفي إيليوت في التشكيل الأساسي.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - ترنت ألكسندر أرنولد
خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إيليوت
خط الهجوم: داروين نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح
ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة.
على الجانب الآخر، يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة بنفس عدد المباريات.
ويسعى ليفربول لمواصلة سجله الجيد أمام مانشستر يونايتد في آنفيلد حيث لم يتلق الخسارة منذ 17 يناير 2016.
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