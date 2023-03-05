برناردو سيلفا: سنقاتل من أجل كل الألقاب هذا الموسم رغم صعوبة المنافسة

الأحد، 05 مارس 2023 - 16:33

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

يستهدف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي تتويج فريقه بـ3 ألقاب هذا الموسم، مع دخول الموسم للشهور الأخيرة.

سيتي ينافس على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد روح الفريق رائعة، نحن نعرف صعوبة المنافسة كل موسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد".

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وأضاف "مررنا ببعض اللحظات الصعبة هذا الموسم، ولكننا نريد المنافسة ونبذل أفضل ما لدينا ونحن نعرف مدى صعوبة المنافسة في الشهور القليلة المقبلة".

وتابع الدولي البرتغالي "لن تكون الأمور سهلة فيما تبقى من الموسم، ولكننا سنقاتل من أجل كل الألقاب هذا الموسم".

وشدد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال في صراع الصدارة على لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بنتيجة 2-0 في الجولة 26 على ملعب الاتحاد.

وأوضح اللاعب الذي أنهى المباراة عمليا بتسجيل الهدف الثاني "أنا سعيد جدا بهدفي لأنها كانت مباراة صعبة".

وواصل "هدفي جاء في وقت صعب بالنسبة لنا، لأننا كنا متقدمين 1-0، عندما بدأوا في التقدم والهجوم، ولكن تسجيل الهدف الثاني، كان جيدا جدا".

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يظل نيوكاسل دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي، وتوقف رصيد الفريق عند 41 نقطة.

ووصل إيدرسون مورايش حارس سيتي إلى 100 مباراة دون أن تهتز شباكه كثالث أسرع حارس يصل لهذا الرقم خلال 208 مباراة بعد بيتر تشيك (180) وبيبي رينا (198).

وعزز سيتي هيمنته في مواجهة نيوكاسل، إذ حقق الفوز في آخر 15 مباراة على ملعب الاتحاد.

وواصل سيتي نتائجه الإيجابية وسط جماهيره فحقق الفوز الـ 18 من 20 مباراة على ملعب الاتحاد، خسر 1 وتعادل في 1.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا
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