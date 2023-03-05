كافاني يوجه رسالة لـ مبابي بعد تخطي رقمه القياسي

وجه إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا رسالة إلى زميله السابق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعدما تخطى الأخير رقمه القياسي مع الفريق الباريسي.

وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الرابع أمام نانت ليصبح الهداف التاريخي للفريق منفردا برصيد 201 هدف ويفض الشراكة مع كافاني صاحب الـ200 هدف.

وقال كافاني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "تهانينا مبابي على رقمك القياسي الجديد مع سان جيرمان".

وأضاف "اصعد بمشجعي باريس سان جيرمان إلى القمة. عناق ضخم".

وسجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الرابع أمام نانت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

وتلقى مبابي عرضية من تيموثي بيمبيلي ليستدير ويسدد بقوة في الشباك مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الهدف هو الـ201 لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 247 مباراة مع الفريق الفرنسي.

وبذلك يفض مبابي الاشتباك مع إدينسون كافاني وفي 54 مباراة أقل من مهاجم أوروجواي.

وسجل مبابي 30 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بجانب سبع تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان مباراة الذهاب في فرنسا بهدف دون مقابل سجله كينجسلي كومان.