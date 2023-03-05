حكم إسباني شهير يقود قمة اتحاد جدة والنصر

الأحد، 05 مارس 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

يقود الحكم الإسباني ماتيو لاهوز القمة السعودية المنتظرة بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

ويستقبل الاتحاد ضيفه النصر ضمن الجولة 20 من المسابقة على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس المقبل.

القمة تكتسي بالصراع على لقب المسابقة إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الإتي الوصيف.

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يذكر أن الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد يعد الأكثر طلباً للحكام الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

إذ طلب تحكيما أجنبيا في جميع مباريات الفريق حتى الآن، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليتولى الحكام الأجانب إدارة 19 مباراة من أصل 19 للفريق حتى الآن في الموسم.

ويعد لاهوز حكماً دولياً منذ 2011، ووصل للقمة في مجال التحكيم حين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 2021.

لاهوز البالغ من العمر 45 عاما أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022.

وأدار لاهوز مواجهة قطر والسنغال ومباراة إيران والولايات المتحدة في دور المجموعات، ومواجهة هولندا والأرجنتين في ربع النهائي.

النصر الدوري السعودي اتحاد جدة ماتيو لاهوز
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