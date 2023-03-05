مصدر مقرب من قندوسي يكشف لـ في الجول سر احتفاله ضد القطن

كشف مصدر مقرب من أحمد قندوسي لاعب الأهلي سر احتفال اللاعب بهدفه في مرمى القطن الكاميروني.

وحقق الأهلي فوزه الاول في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على حساب القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

سجل الجزائري أحمد قندوسي أول أهدافه مع النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

واستغل قندوسي كرة عرضية من علي معلول في الدقيقة 40 ليسددها مباشرة نحو الشباك.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب كان يقبل الإصبع بعد الهدف ولم يكن يشير بالصمت والاحتفال كان إهداء لروح بلال بن حمودة صديقه المتوفى".

وأضاف "بن حمودة هو لاعب منتخب الجزائر الذي توفى في حادث سير العام الماضي والقندوسي احتفل بأول أهدافه مع الأهلي بنفس طريقته إهداء لعائلته ولروح اللاعب".

وأصبح قندوسي الأجنبي رقم 17 الذي يسجل لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكذلك أيضا بات الجزائري الأجنبي رقم 20 الذي يسجل للأهلي في البطولات الإفريقية.

وانتقل قندوسي إلى الأهلي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات قادما من شباب بلوزداد الجزائري.

ولعب ابن الـ23 عاما ثلاث مباريات مع الأهلي، 2 منها كبديل أمام الهلال السوداني وأسوان، و1 كأساسي أمام الداخلية.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة خلف الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.