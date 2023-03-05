تين هاج: قرار رحيل رونالدو؟ أنام بشكل جيد ليلا

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على أنه غير نادم عن ترك كريستيانو رونالدو يرحل عن الفريق.

وكان رونالدو قد انضم للنصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد على أثر لقاء تلفزيوني انتقد إدارة النادي وتين هاج خلاله.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي: "علي أن أرى وأواجه عواقب ذلك قراراتي ليس فقط على المدى القصير ولكن البعيد أيضا وأنا على دراية بذلك وتلك هي وظيفتي والمسؤولية التي يجب أن أتحملها".

واستمر "كانت لدي أسبابي والأمر كان واضحا وكنت أعرف العواقب وفي كرة القدم من الممكن أن تكون النتيجة سلبية لكنني لست قلقا وأنام بشكل جيد في تلك الليالي ويجب أن أتحمل المسؤولية واتخذ القرارت".

وتابع "اعتقد أنه عندما نذهب للتعاقد مع لاعبين كنا نبح عن من يتمتعون بالشخصية لأن هناك الكثير ممن يمتلكون المهارات ولكننا نبحث عن أصحاب الشخصية ويتمتعون بصفات القيادة ويتحملون المسؤولية".

وواصل "كنت أمتلك لاعب في أياكس لديه معايير مشابهة كاسيميرو ولكن كاسيميرو هنا مثل القائد بالنسبة لنا وهو لاعب مهم للغاية بسبب الأداء الذي يقدمه ومهارته في التسجيل والرأسيات والربط واعتراض الكرات والتنظيم والثقافة والعقلية، نحن سعداء جدا بالتعاقد معه".

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز السادس.

ويتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي وقاد الفريق للتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب نيوكاسل.