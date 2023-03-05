كلاسيكو إنجلترا - رقم تاريخي ينتظر صلاح.. ومانشستر يسعى لكسر تفوق ليفربول على أنفيلد

الأحد، 05 مارس 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بالهاتريك في شباك مانشستر يونايتد

أصبح محمد صلاح على بعد خطوة واحدة فقط لتحطيم أحد أكبر الأرقام القياسية في تاريخ ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح على بعد خطوة واحدة من أن يصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الهداف الحالي هو روبي فولر صاحب الـ برصيد 128 هدفا على بعد هدف واحد من صلاح الذي سجل 127.

تسجيل اللاعب المصري صاحب الـ 30 عاما لهدفا واحدا سيضمن به على الأقل الوصول معادلة رقم فولر.

صلاح كان قد تحدث عن احتمالية تحطيم الرقم القياسي عبر سكاي سبورتس قائلا: "معادلة رقم فولر أمام مانشستر يونايتد (الهداف التاريخي لليفربول في الدوري)؟ سيكون شعورا خاصا للغاية، هذا الرقم من الأهم الأرقام بالنسبة لي إن لم يكن الأهم لأنه له علاقة بتاريخ النادي".

وأتم "في أول موسم لي قلت بأن هذا الرقم هو هدفي، والوصول له في ستة مواسم شيء رائع للغاية وأمام مانشستر بالتحديد سيكون له شعور خاص".

وسبق لصلاح أن لعب 11 مباراة ضد مانشستر يونايتد بقميص ليفربول وخلالهم تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.

مواجهة صلاح الأولى ضد مانشستر يونايتد تعود لعام 2017 في الدوري الإنجليزي عندما انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وشارك صلاح مع ليفربول من بداية الموسم الحالي في 36 مباراة وخلالهم سجل 20 هدفا وصنع 9 أهداف آخرين.

رقم سلبي لمانشستر يونايتد

ويسعى مانشستر يونايتد لكسر سلسلة سلبية ضد ليفربول على ملعب أنفيلد.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول على ملعب أنفيلد منذ 7 مباريات في جميع البطولات خلالهم حقق الأخير الفوز في 4 مباريات مقابل 3 تعادلات.

ويعود الفوز الأخير لمانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد ليوم 17 يناير 2016 عندما انتهت المباراة بهدف دون مقابل سجله واين روني.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز السادس.

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