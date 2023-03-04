الدوري الألماني - بايرن ميونيخ ينجو من محاولات شتوتجارت الأخيرة ويسترد الصدارة

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه شتوتجارت بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الألماني.

سجل ماتيس دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة 39 بعد تمريرة من جمال موسيالا.

وفي الدقيقة 62 أضاف إريك ماكسيم تشوبو موتينج ثاني الأهداف بعد تمريرة من توماس مولر.

وقلص خوان خوسيه بيريا الفارق في الدقيقة 88 بعد تمريرة تلقاها من تياجو توماس، ولكن لم تكتمل العودة.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 49 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه.

فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن جميع أصحاب مراكز الهبوط هوفنهايم وشالكه وبوخوم.

وتعادل يونيون برلين سلبيا مع كولن ليتراجع في سباق اللقب، بـ 44 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل كولن المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

وتغلب ماينتس على هوفنهايم بهدف لياندرو باريرو في الدقيقة 33، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

وفاز شالكه على بوخوم بهدفين دون رد، سجلهما مانويل ريمان بالخطأ في شباكه بالدقيقة 45، وماريوس بولتر في الدقيقة 79.

وتعادل بوروسيا مونشنجلادباخ سلبيا مع فرايبورج، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، بينما يحتل فرايبورج المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وفاز أوجسبورج على فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل له درينا بيليو ديون وأرني ماير في الدقيقتين 6 و46، مقابل هدف ينس ستاج في الدقيقة 16.

ويحتل فيردر بريمن المركز العاشر برصيد 30 نقطة، بينما رفع أوجسبورج رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر.