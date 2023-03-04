التشكيل - ميسي ومبابي يقودان سان جيرمان.. ومصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت
السبت، 04 مارس 2023 - 21:16
كتب : FilGoal
يقود ليونيل ميسي وكيليان مبابي هجوم باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
ويلعب باريس ضد نانت في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي تقام بملعب حديقة الأمراء.
وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:
المرمى: دوناروما
الدفاع: سيرجيو راموس – ماركينيوس – نونو مينديز
الوسط: موكيلي – زايري إيمري – فاتينيا – فابيان – دانيلو
الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي
على الجانب الآخر يجلس الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه نانت.
ويحتل باريس صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، ويأتي نانت في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.
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