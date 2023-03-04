التشكيل - ميسي ومبابي يقودان سان جيرمان.. ومصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت

يقود ليونيل ميسي وكيليان مبابي هجوم باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي.

ويلعب باريس ضد نانت في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي تقام بملعب حديقة الأمراء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

المرمى: دوناروما

الدفاع: سيرجيو راموس – ماركينيوس – نونو مينديز

الوسط: موكيلي – زايري إيمري – فاتينيا – فابيان – دانيلو

الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي

على الجانب الآخر يجلس الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه نانت.

ويحتل باريس صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، ويأتي نانت في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.