التشكيل - ميسي ومبابي يقودان سان جيرمان.. ومصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت

السبت، 04 مارس 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل مع كيليان مبابي

يقود ليونيل ميسي وكيليان مبابي هجوم باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

نانت
باريس سان جيرمان

ويلعب باريس ضد نانت في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي تقام بملعب حديقة الأمراء.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

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المرمى: دوناروما

الدفاع: سيرجيو راموس – ماركينيوس – نونو مينديز

الوسط: موكيلي – زايري إيمري – فاتينيا – فابيان – دانيلو

الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي

على الجانب الآخر يجلس الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه نانت.

ويحتل باريس صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، ويأتي نانت في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

باريس سان جيرمان نانت ميسي مبابي مصطفى محمد
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