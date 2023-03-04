ياسر إبراهيم: نهدي الفوز على القطن إلى الجمهور ونعدهم بالأفضل

أعرب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن سعادته بفوز الأهلي على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وقال ياسر إبراهيم عبر موقع ناديه: "نهدي هذا الفوز لجماهير الأهلي الوفية لدعمها ومساندتها، ونعدهم بالاستمرار في السير على طريق الانتصارات، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين كان هدفهم الفوز اليوم على فريق القطن لمواصلة المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "كل اللاعبين كان لديهم تركيز كبير لتنفيذ التعليمات وطريقة اللعب طوال الـ90 دقيقة، وهو ما تحقق بفضل الله ومساندة الجمهور".

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى كل زملائه الذين شاركوا في اللقاء، واستطاعوا الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار دوري المجموعات قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق صنداونز.

وحقق الأهلي فوزه الأول في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد مرور 3 جولات شهدت خسارة الأحمر أمام الهلال السوداني والتعادل مع صنداونز الجنوب إفريقي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر، ونقتطين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ثلاثية فوز الأهلي جاءت بقدم محمد شريف ورأس أحمد قنودسي، والثالث سجله اللاعب الشاب رأفت خليل.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من المجموعات.