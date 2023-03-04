تشكيل ميلان - دي كاتلاري وريبيتش أساسيان وعودة بن ناصر في مواجهة فيورنتينا

السبت، 04 مارس 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان - ماليك تشاو

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فيورنتينا.

ويحل ميلان ضيفا على فيورنتينا في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل ميلان مشاركة تشارلز دي كاتلاري وأنتي ريبيتش في التشكيل الأساسي في خط الهجوم بجانب أوليفييه جيرو.

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وعاد إسماعيل بن ناصر للتشكيل بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

الحارس: مايك مانيان.

الدفاع: بيير كالولو - ماليك ثياو - فيكايو توموري.

الوسط: جونيور ميسياس - إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - ثيو هيرنانديز.

الهجوم: تشارليس دي كاتلاري - أوليفيه جيرو - أنتي ريبيتش.

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فيورنتينا المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.

فيورنتينا الدوري الإيطالي ميلان
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