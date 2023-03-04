مؤتمر كولر: لا نعرف من سيتأهل في إفريقيا.. ولهذا السبب لم يشارك سافيو ضد القطن

السبت، 04 مارس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

الأهلي - القطن - مارسيل كولر

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن رضاه عن مستوى ونتيجة فريقه أمام القطن الكاميروني.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الهدف المبكر ساعدنا في التحكم بمجريات المباراة، لا نعلم من سيتأهل لكن سنحارب على حلمنا ورغبتنا في التأهل. لدينا إصابات وكان لدينا لاعبون قادرون على تمثيل الفريق، واليوم شاهدنا لاعبين يشاركون وكانوا على قدر الثقة والمسؤولية".

وأضاف "حققنا فوزا مهما اليوم وحصلنا على ثلاث نقاط، وإلى الآن لا نعلم من سيتأهل عن المجموعة الثانية".

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وواصل "برونو سافيو غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة وشارك مع الفريق في مران أو اثنين، وكانت لدي رغبة في محنه فرصة للمشاركة في آخر ربع ساعة ولكنه بسبب عودته للتو من الإصابة فضلت عدم الدفع به".

وأتم تصريحاته "هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أداء مميز خلال الفترة القادمة".

وفاز الأهلي على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزه الأول في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد مرور 3 جولات شهدت خسارة الأحمر أمام الهلال السوداني والتعادل مع صنداونز الجنوب إفريقي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر، ونقتطين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ثلاثية فوز الأهلي جاءت بقدم محمد شريف ورأس أحمد قنودسي، والثالث سجله اللاعب الشاب رأفت خليل.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من المجموعات.

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