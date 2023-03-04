أرتيتا: ليلة جنونية..ونريد البقاء على القمة ولكن

السبت، 04 مارس 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز على بورنموث في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الجانرز ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية. لقد كانت مباراة جنونية. إنها طريقة مميزة للفوز الذي حققناه في الثانية الأخيرة".

وأضاف "أنا فخور باللاعبين فهم لم يستسلموا. لا يوجد شيء كمشاركة هذه اللحظات مع الجميع. أنا سعيد لأجل ريس نيلسون".

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وأوضح "مباراة أخرى و3 نقاط أخرى. الفوز بـ 3 مباريات في أسبوع واحد (ليستر وإيفرتون وبورنموث) كان مهما للغاية. نريد البقاء على قمة الدوري لأطول وقت ممكن".

واختتم "لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، ولكن هذا جمال اللعبة".

وقلب أرسنال تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بهدف بارتي في الدقيقة 62، ثم هدف بن وايت من صناعة نيلسون في الدقيقة 70، ثم هدف نيلسون الحاسم في الدقيقة 98.

ونجح أرسنال في العودة من فارق هدفين للمرة الأولى منذ فبراير 2012، حين قلب تأخره أمام توتنام هوتسبر إلى انتصار عريض بنتيجة 5-2.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، محافظا على فارق النقاط الخمس عن مانشستر سيتي الذي تغلب على نيوكاسل يونايتد 2-0.

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