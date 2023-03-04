عبد الحفيظ: علينا تعديل الموقف بأيدينا.. ونواجه صعوبات المجموعات في كل تتويج

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته بالفوز على القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقنوات beIN Sports عقب المباراة: "الفوز أتى في مرحلة مهمة. لعبنا مباراتين وخسرنا الأولى أمام الهلال وتعادلنا في الثانية مع صنداونز وبالتالي لم يكن هناك بديل عن الفوز".

وأضاف "كانت مباراة صعبة والوضع لا يزال صعبا في المجموعة، وبالتالي علينا تعديل هذا الموقف بأيدينا".

وأوضح "المباريات تؤخذ وفقا لأحداثها. كنا متقدمين أمام صنداونز ولكنه تعادل، وحتى مباراة الهلال كان يمكننا الخروج منها بنتيجة أفضل. من الممكن أن تساعدك أحداث المباراة والعكس صحيح".

وواصل عبد الحفيظ "في آخر 3 مناسبات توج فيها الأهلي بدوري أبطال إفريقيا (2013 و2020 و2021) واجهنا صعوبات في دور المجموعات ولكننا تمكننا من اجتيازها".

واختتم "سنذهب لمواجهة صنداونز وإذا حققنا الفوز سنتمكن من تغيير الأوضاع".

الفوز رفع رصيد الأهلي لأربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة، واستمر القطن الكاميروني دون رصيد من النقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.