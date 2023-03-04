بوتر: غياب فوفانا كان يؤثر علينا بشدة.. وليس لدينا ما نخسره

شدد جراهام بوتر مدرب تشيلسي على أن غياب ويسلي فوفانا كان يؤثر كثيرا على أداء الفريق.

وحقق تشيلسي فوزا صعبا على ليدز يونايتد بهدف دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز تشيلسي كان هو الأول للفريق بعد 6 مباريات بدون تحقيق أي انتصار منذ التغلب على كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري.

وسجل ويسلي فوفانا هدف تشيلسي الوحيد في المباراة.

وقال بوتر عبر بي بي سي عقب المباراة: "سعيد باللاعبين والمشجعين لقد كان علينا أن نعاني لأننا مرينا بفترة صعبة واعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ونحن كفريق ليس لدينا ما نخسره لذلك أظهرنا شخصية رائعة وأظهرنا العمل الجماعي وهذا يعطينا شيء نبني عليه".

وتابع "اللاعبون يريدون تحقيق الفوز والمشجعون يريدون منا تقديم أداء جيد والتقدم بهدف في الدوري الإنجليزي يعني إمكانية حدوث أي شيء ولكن اللاعبين قاتلوا لتحقيق الفوز وهذا يسمح لنا بالتقدم إلى الأمام".

وأضاف "غياب ويسلي فوفنا كان يؤثر علينا بشدة، هو شجاع وقوي بدنيا ويفعل ما يجب عليه في الهجوم وقد أعطانا الفوز".

وواصل "تشيلويل كان يعمل بجد حقا وساهم بشكل رائع في طريقة هجومنا خلال الشوط الأول".

وأتم "علينا فقط أن نركز على مواجهة دورتموند ولا يهم ما يحدث خارجها، يوم الثلاثاء لدينا فرصة كبيرة وعلينا القتال من أجلها وكل مباراة تعتبر مهمة وتعزيز للثثة والمعنويات".

وتحدث فوفانا عن المباراة قائلا: "أشعر أنني بحالة جيدة، لقد، سجلت اليوم وفاز الفريق وحافظنا على شباكنا نظيفة لذلك هو يوم جيد جدا".

وواصل "بالأمس عملنا على الكرات الثابتة في التدريبات واليوم سجلت واحدة إنه شعور جيد".

وتابع "الجميع في النادي يدفعونا إلى الأمام من أجل تحقيق الفوز وأتمنى أن نستطيع الفوز بكل مباراة".

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 31 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 22 في المركز الـ 17 بفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 المؤدي للهبوط.