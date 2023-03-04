ياسر إبراهيم: الأهلي يتعثر ولكنه يعرف كيف يتخطى الظروف.. وهكذا أوقفنا القطن

أبدى ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي سعادته بالفوز على القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقنوات beIN Sports عقب المباراة: "أشكر اللاعبين وأحمد الله على الفوز اليوم. هذا انتصارنا الأول وهذه البداية".

وأضاف "الأهلي يتعثر ويواجه ظروف صعبة عديدة، ولكننا نتمكن دائما من تخطيها وهذه من سمات لاعبي الأهلي الكبار".

وأوضح "حين يتعثر الأهلي في مباريات لا يجب أن يتعثر بها نجتمع سويا ونتحدث بشكل جماعي، ونعرف أننا قد فرطنا في مباراة هامة بالفعل وعلينا التركيز في القادم".

واختتم "فريق القطن جيد ويملك العديد من الشباب، ولكننا ذاكرناه جيدا وتمكننا من الوقوف بشكل صحيح طوال المباراة".

الفوز رفع رصيد الأهلي لأربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة، واستمر القطن الكاميروني دون رصيد من النقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.