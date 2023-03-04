كين بعد خسارة توتنام: لم نستغل تعثر نيوكاسل.. وهذا ما علينا فعله الآن

السبت، 04 مارس 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

هاري كين - سون هيونج مين

أبدى هاري كين مهاجم توتنام هوتسبر شعوره بالإحباط من خسارة الفريق أمام ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "لقد كانت فترة صعبة. أسبوع محبط للغاية وكل ما يمكننا فعله هو النظر للأمام".

وأضاف "لدينا 12 مباراة متبقية لمواصلة السعي وراء المركز الرابع. المباريات ستأتي سريعا ويجب أن ننظر للتالية".

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وأوضح "إذا فزنا اليوم كنا سنصبح في موقع جيد (بعد خسارة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي) قبل الثلث الأخير من الموسم".

واختتم "لا يزال هناك نقاط ستفقدها الفرق، ونحتاج للتركيز على أنفسنا للإنهاء في أفضل موقع ممكن".

الهدف أتى في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة من أداما تراوري ارتطمت بالعارضة من الأسفل وسكنت الشباك، من متابعة لتسديدة راؤول خيمينيز العائدة من حارس المرمى.

وسجل خيمينيز الثاني في الدقيقة 87 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى 27 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث عشر.

فيما تجمد رصيد توتنام عند 45 نقطة في المركز الرابع من 26 مباراة.

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