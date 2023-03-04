الخامسة مع الأهلي.. معلول يصنع هدفين ضد القطن الكاميروني

السبت، 04 مارس 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

الأهلي - القطن - علي معلول

صنع علي معلول هدفين مع الأهلي أمام القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

ولعب معلول عرضية في الدقيقة 40 قابلها أحمد قندوسي من لمسة واحدة ليودعها الشباك.

وفي الدقيقة 91 تسلم معلول كرة من أحمد قندوسي ليلعبها إلى رأفت خليل الذي أودعها بيسراه في المرمةى.

أخبار متعلقة:
بطل عودة أرسنال: حين أتتني الكرة طلبت منها أن تمنحني فرصة واحدة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق الأهلي يحقق الفوز الأول في مجموعات إفريقيا بثلاثية أمام القطن صلاح: لا أهتم بما يُقال عني.. ومعادلة رقم فاولر أمام مانشستر سيكون له شعور خاص

وأصبحت مباراة القطن الكاميروني هي الخامسة التي يصنع فيها علي معلول هدفين بعد كامبالا سيتي في دوري أبطال إفريقيا 2018 والاتحاد السكندري في الدوري عام 2020 وسموحة في الدوري عام 2021 وبتروجيت في كأس مصر موسم 2020-2021.

وسجل معلول ثلاثة أهداف وصنع 11 آخرين في 22 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الأهلي لأربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة، واستمر القطن الكاميروني دون رصيد من النقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

الأهلي القطن دوري أبطال إفريقيا علي معلول
نرشح لكم
ياسر إبراهيم: الأهلي يتعثر ولكنه يعرف كيف يتخطى الظروف.. وهكذا أوقفنا القطن الأهلي يحقق الفوز الأول في مجموعات إفريقيا بثلاثية أمام القطن الأجنبي الـ20.. قندوسي يفتتح شريط أهدافه مع الأهلي ضد القطن ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) القطن.. فوز الأحمر بثلاثية تشكيل القطن - واسو الهداف يقود الهجوم ضد الأهلي.. وخماسي دفاعي تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي وشريف يقود الهجوم ضد القطن.. وسافيو على الدكة مصدر من الهلال يكشف لـ في الجول كيفية التحرك بعد عقوبات كاف
أخر الأخبار
بوتر: غياب فوفانا كان يؤثر علينا بشدة.. وليس لدينا ما نخسره 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ياسر إبراهيم: الأهلي يتعثر ولكنه يعرف كيف يتخطى الظروف.. وهكذا أوقفنا القطن 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كين بعد خسارة توتنام: لم نستغل تعثر نيوكاسل.. وهذا ما علينا فعله الآن 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخامسة مع الأهلي.. معلول يصنع هدفين ضد القطن الكاميروني 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
بطل عودة أرسنال: حين أتتني الكرة طلبت منها أن تمنحني فرصة واحدة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق 24 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يحقق الفوز الأول في مجموعات إفريقيا بثلاثية أمام القطن 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح: لا أهتم بما يُقال عني.. ومعادلة رقم فاولر أمام مانشستر سيكون له شعور خاص 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 2 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 3 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 4 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم