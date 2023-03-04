الخامسة مع الأهلي.. معلول يصنع هدفين ضد القطن الكاميروني

صنع علي معلول هدفين مع الأهلي أمام القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

ولعب معلول عرضية في الدقيقة 40 قابلها أحمد قندوسي من لمسة واحدة ليودعها الشباك.

وفي الدقيقة 91 تسلم معلول كرة من أحمد قندوسي ليلعبها إلى رأفت خليل الذي أودعها بيسراه في المرمةى.

وأصبحت مباراة القطن الكاميروني هي الخامسة التي يصنع فيها علي معلول هدفين بعد كامبالا سيتي في دوري أبطال إفريقيا 2018 والاتحاد السكندري في الدوري عام 2020 وسموحة في الدوري عام 2021 وبتروجيت في كأس مصر موسم 2020-2021.

وسجل معلول ثلاثة أهداف وصنع 11 آخرين في 22 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الأهلي لأربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة، واستمر القطن الكاميروني دون رصيد من النقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.