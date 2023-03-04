بطل عودة أرسنال: حين أتتني الكرة طلبت منها أن تمنحني فرصة واحدة

السبت، 04 مارس 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

ريس نيلسون

أبدى ريس نيلسون لاعب أرسنال سعادته بتسجيل هدف الفوز أمام بورنموث في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح الجانرز، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نيلسون في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "إنه شعور مذهل. حين أتت الكرة ونظرت إليها، ثار جنون الجميع حين سكنت الشباك".

وأضاف "إنها لحظة رائعة لي، فقد كنت هنا في أرسنال طوال حياتي وهذا يعني لي الكثير. أنا سعيد للغاية".

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وواصل "حين أتت الكرة كنت أفكر: رجاء امنحيني فرصة واحدة. سيطرت عليها بقدمي اليمنى وأتت على اليسرى فسددت".

وأوضح "نحن بحاجة للحظات مثل هذه. نحن لا ننظر إلى أي فريق آخر في الوقت الحالي بل نركز على أنفسنا فقط".

واختتم نيلسون "نعمل في كل يوم تلو الآخر ونأخذ مباراة تلو الأخرى. كمشجع لأرسنال، أنا فقط سعيد بهذه النتيجة".

وقلب أرسنال تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بهدف بارتي في الدقيقة 62، ثم هدف بن وايت من صناعة نيلسون في الدقيقة 70، ثم هدف نيلسون الحاسم في الدقيقة 98.

ونجح أرسنال في العودة من فارق هدفين للمرة الأولى منذ فبراير 2012، حين قلب تأخره أمام توتنام هوتسبر إلى انتصار عريض بنتيجة 5-2.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، محافظا على فارق النقاط الخمس عن مانشستر سيتي الذي تغلب على نيوكاسل يونايتد 2-0.

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