الأهلي يحقق الفوز الأول في مجموعات إفريقيا بثلاثية أمام القطن

السبت، 04 مارس 2023 - 19:56

كتب : عمرو عبد المنعم

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد شريف

فاز الأهلي على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزه الأول في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد مرور 3 جولات شهدت خسارة الأحمر أمام الهلال السوداني والتعادل مع صنداونز الجنوب إفريقي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر، ونقتطين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ثلاثية فوز الأهلي جاءت بقدم محمد شريف ورأس أحمد قنودسي، والثالث سجله اللاعب الشاب رأفت خليل.

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وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بتسجيل الهدف الأول بعد 53 ثانية فقط عن طريق محمد شريف.

وجاء الهدف بعدما انطلق طاهر من ناحية اليسار ومرر الكرة إلى شريف الذي سدد بقوة بالقدم اليسرى في الشباك.

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وبذلك يكون هذا الهدف هو ثاني أسرع هدف للأهلي في بطولات إفريقيا بعد هدف محمد بركات أمام يانج أفريكانز في 2009 بعد مرور 42 ثانية.

بعد الهدف تراجع مستوى اللعب من الفريقين وظلت الكرة في منتصف الملعب دون خطورة.

وأهدر حمدي فتحي فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعدما سدد كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أمسك بها بسهولة.

ومجددا كاد حمدي فتحي أن يسجل الثاني بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة كرة اصطدمت في العارضة.

وخرج محمد شريف مصابا من المباراة في الدقيقة 32 وشارك بدلا منه شادي حسين.

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ونجح الأهلي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 عن طريق الجزائري أحمد قندوسي بضربة رأسية بعد عرضية من علي معلول.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

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الشوط الثاني

في الشوط الثاني كاد محمد عبد المنعم أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 بعد ركلة حرة نفذها معلول لكن الضربة الرأسية مرت بعيدا عن المرمى.

وشارك مروان عطية ورأفت خليل بدلا من أليو ديانج وطاهر محمد في الدقيقة 72.

ثم دفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالثنائي أحمد نبيل "كوكا" ومحمد أشرف بدلا من حمدي فتحي وبيرسي تاو في آخر تبديلات الأحمر.

وفي الوقت بدل الضائع سجل رأفت خليل الهدف الثالث للأحمر بعدما تلقى عرضية أرضية من علي معلول سددها مباشرة في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا القطن الكاميروني أحمد قندوسي
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