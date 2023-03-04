صلاح: لا أهتم بما يُقال عني.. ومعادلة رقم فاولر أمام مانشستر سيكون له شعور خاص

شدد محمد صلاح لاعب ليفربول أنه لا يهتم بما يقال عنه خارج الملعب، مشيرا إلى أن معادلة رقم فاولر (الهداف التاريخي لليفربول في الدوري) أمام مانشستر يونايتد سيكون له شعور خاص.

ويلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد غدا الأحد في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "لا أحزن مما يحدث في أي موسم، المهم هو أن أقدم المطلوب مني داخل وخارج الملعب وفي التدريبات".

وأضاف "إذا أحسست بالتقصير سأشير إلى أخطائي وأحاول إصلاحها، في بعض الأوقات لا تمنحك الكرة ما تريد. الأهم هو أن نفوز ونسجل الأهداف وقتها سأكون سعيدا".

وأضاف "تسجيل 20 هدفا في موسم ليس الأفضل بالنسبة للفريق؟ لا أهتم بما يُقال عني، أعلم ما أريد وكيف أتدرب وفي كل مرة تنظر على أرقامي ستجدها جيدة".

واستطرد "متبقي 14-15 مباراة في الموسم وسجلت 20 هدفا وصنعت أهدافا كثيرة أيضا لذلك لا أهتم بما يقال عني".

وواصل "معادلة رقم فولر أمام مانشستر يونايتد (الهداف التاريخي لليفربول في الدوري)؟ سيكون شعورا خاصا للغاية، هذا الرقم من الأهم الأرقام بالنسبة لي إن لم يكن الأهم لأنه له علاقة بتاريخ النادي".

وأتم "في أول موسم لي قلت بأن هذا الرقم هو هدفي، والوصول له في ستة مواسم شيء رائع للغاية وأمام مانشستر بالتحديد سيكون له شعور خاص".

وسجل محمد صلاح 127 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتاج لهدف واحد لمعادلة روبي فاولر في صدارة الهدافين التاريخين لليفربول.

صلاح سجل عشرة أهداف أمام مانشستر يونايتد كأكثر الأندية التي يسجل أمامها في مسيرته بالتساوي مع توتنام ومانشستر سيتي.