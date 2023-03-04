الدوري الإنجليزي - الذئاب تغافل توتنام.. وسطوة برايتون على وست هام تستمر بالأربعة

تغلب ولفرهامبتون على ضيفه توتنام هوتسبر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف أتى في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة من أداما تراوري ارتطمت بالعارضة من الأسفل وسكنت الشباك، من متابعة لتسديدة راؤول خيمينيز العائدة من حارس المرمى.

وسجل خيمينيز الثاني في الدقيقة 87 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى 27 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث عشر.

فيما تجمد رصيد توتنام عند 45 نقطة في المركز الرابع من 26 مباراة.

في الجولة ذاتها تغلب أستون فيلا على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد، سجله يواكيم أندرسن في الدقيقة 27 عن طريق الخطأ في مرماه، محولا كرة ماتي كاش إلى الشباك.

وقبله سجل ويلفريد زاها هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة الخامسة.

وساء موقف بالاس بطرد شيخ دوكوريه في الدقيقة 62 بالإنذار الثاني، بعد 5 دقائق من تلقيه للأول.

ووصل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إلى فوزه رقم 500 في مسيرته.

أستون فيلا رفع رصيده إلى 34 نقطة من 25 مباراة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأخيرا، سحق برايتون ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون رد، ليستمر للمباراة رقم 12 على التوالي بلا هزيمة أمام نفس الخصم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ثم صنع الثاني لجويل فيلتمان في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 69 سجل كاورو ميتوما ثالث الأهداف بعد تمريرة من باسكال جروس، واختتم داني ويلبك الحفل بالرابع في الدقيقة 89.

برايتون رفع رصيده إلى 38 نقطة من 23 مباراة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة من 25 مباراة في المركز السادس عشر.