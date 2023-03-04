على حساب ليدز.. تشيلسي يحقق فوزه الأول بعد 6 مباريات

حقق تشيلسي فوزا صعبا على ليدز يونايتد بهدف دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز تشيلسي كان هو الأول للفريق بعد 6 مباريات بدون تحقيق أي انتصار منذ التغلب على كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري.

وسجل ويسلي فوفانا هدف تشيلسي الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 31 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 22 في المركز الـ 17 بفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 المؤدي للهبوط.

التشكيل

تشكيل تشيلسي شهد البدء بالثنائي جواو فيليكس و كاي هافيرتز في الهجوم.

فيما تواجد حكيم زياش وبيير إيمريك أوباميانج على مقاعد البدلاء.

سيطر تشيلسي على مجريات المباراة من البداية وحاول تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وكاد هافيرتز أن يسجل في الدقيقة الـ 15 من انفراد بالمرمى ولكن الحارس ميلييه تألق في التصدي.

وسدد جواو فيليكس تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 53 افتتح ويسلي فوفانا التسجيل لتشيلسي برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها بن تشيلويل.

هدف فوفانا كان هو الأول لتشيلسي بعد 397 دقيقة بدون تسجيل في جميع المباريات.

وسيطر ليدز على مجريات المباراة محاولا تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي من المباراة ولكن دفاعات تشيلسي ظلت متماسكة حتى النهاية.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد بورسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي ليدز يونايتد مع برايتون في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.