الأجنبي الـ20.. قندوسي يفتتح شريط أهدافه مع الأهلي ضد القطن

سجل الجزائري أحمد قندوسي أول أهدافه مع النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

واستغل قندوسي كرة عرضية من علي معلول في الدقيقة 40 ليسددها مباشرة نحو الشباك.

وأصبح قندوسي الأجنبي رقم 17 الذي يسجل لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكذلك أيضا بات الجزائري الأجنبي رقم 20 الذي يسجل للأهلي في البطولات الإفريقية.

وانتقل قندوسي إلى الأهلي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات قادما من شباب بلوزداد الجزائري.

ولعب ابن الـ23 عاما ثلاث مباريات مع الأهلي، 2 منها كبديل أمام الهلال السوداني وأسوان، و1 كأساسي أمام الداخلية.

وحصد الأهلي نقطة واحدة من أول مباراتين بعد تعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال.

على الجانب الآخر، خسر القطن الكاميروني أول مباراتين أمام صنداونز والهلال.