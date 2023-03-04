ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن

السبت، 04 مارس 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف مع الأهلي ضد القطن

سجل محمد شريف هدف تقدم الأهلي على القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

واستغل شريف تمريرة من طاهر محمد طاهر ليمهدها ويسدد يسارية سكنت الشباك في الثانية 53.

وبذلك يكون هدف شريف هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الأهلي طوال البطولات الإفريقية بعد هدف محمد بركات أمام يانج أفريكانز في الأدوار التمهيدية لعام 2009 بعد 42 ثانية.

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الهدف هو الـ13 لمحمد شريف في دوري أبطال إفريقيا ليعادل بذلك رقم وليد أزارو في المركز السابع تاريخيا لهدافي الأهلي.

وسجل شريف سبعة أهداف في 24 مباراة مع الأهلي هذا الموسم خلال جميع البطولات.

وساهم محمد شريف في 65 هدف مع الأهلي بواقع 54 هدف و11 تمريرة حاسمة في 128 مباراة.

وحصد الأهلي نقطة واحدة من أول مباراتين بعد تعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال.

على الجانب الآخر، خسر القطن الكاميروني أول مباراتين أمام صنداونز والهلال.

الأهلي القطن الكاميروني دوري أبطال إفريقيا محمد شريف
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