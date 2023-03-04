9 ثوان فقط.. أرسنال يتلقى ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت، 04 مارس 2023 - 17:38

كتب : FilGoal

هدف بيلينج مع بورنموث ضد أرسنال

صاعقة حلت على رأس أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تلقى هدفا سريعا للغاية بعد 9 ثوان من انطلاق مباراته أمام بورنموث.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري، على ملعب الإمارات.

الهدف سجله فيليب بيلينج بعد 9 ثوان و11 جزءا من الثانية، هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه بنظامه الحالي عام 1992.

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ولا يزال الهدف الأسرع مسجلا باسم شين لونج مع ساوثامبتون.

سجل لونج هدفه في مرمى واتفورد في شهر أبريل 2019، بعد 7 ثوان و69 جزءا.

المباراة لا تزال جارية بتقدم بورنموث بهذا الهدف.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر بالفوز على نيوكاسل يونايتد 2-0.

أرسنال فيليب بيلينج بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز
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