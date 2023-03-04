مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) القطن.. نزول أشرف وكوكا

السبت، 04 مارس 2023 - 17:29

كتب : FilGoal

الأهلي - القطن - شادي حسين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميرون في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 79: نزول أحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف بدلا من حمدي فتحي وبيرسي تاو

ق 72: نزول مروان عطية ورأفت خليل بدلا من أليو ديانج وطاهر

ق 64: سقوط محمد هاني مصابا

ق 57: رأسية خطيرة من عبد المنعم وفرصة الثالث تضيع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 40: جوووووول قندوسي

ق 33: نزول شادي حسين بدلا من محمد شريف

ق 31: إصابة محمد شريف

ق 28: العارضة تمنع حمدي من التسجيل مجددا

ق 27: حمدي فتحي يهدر الثاني

ق 4: سقوط لاعب الأهلي للإصابة

ق 1: جوووووووول شريف والأول

انطلاق المباراة

الأهلي القطن دوري أبطال إفريقيا
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