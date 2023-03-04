مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) القطن.. نزول أشرف وكوكا

الأجنبي الـ20.. قندوسي يفتتح شريط أهدافه مع الأهلي ضد القطن

ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن

تشكيل القطن - واسو الهداف يقود الهجوم ضد الأهلي.. وخماسي دفاعي

تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي وشريف يقود الهجوم ضد القطن.. وسافيو على الدكة

مصدر من الهلال يكشف لـ في الجول كيفية التحرك بعد عقوبات كاف