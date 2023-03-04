تشكيل القطن - واسو الهداف يقود الهجوم ضد الأهلي.. وخماسي دفاعي

السبت، 04 مارس 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

القطن الكاميروني

يقود باشينت واسو هداف القطن الكاميروني هجوم فريقه ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل القطن ضيفا على الأهلي في السادسة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

واسو سجل ثنائية فريقه في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعدما سجل صنداونز والهلال.

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ويبدأ الضيوف بخماسي دفاعي بعدما تعرضوا لخسارتين ضد صنداونز والهلال.

مباراة تحمل رقم 400 في مسيرة الأهلي بالبطولات الإفريقية.

وجاء تشكيل القطن:

حراسة المرمى: جادين ألامباتنان

الدفاع: فرانك إينوك – تشي مالوني – نجوني علي – إبراهيما أبا - بوبكاري دايرو

الوسط: جيان إريك – دجوال كايبا – ماجريجور فيرلوه – ريتش كوكولو

الهجوم: باشينت واسو

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة ويتذيل القطن الترتيب.

فيما يتصدر صنداونز الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الهلال برصيد 6 نقاط وكلاهما من 3 مباريات.

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