تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي وشريف يقود الهجوم ضد القطن.. وسافيو على الدكة

يبدأ أحمد قندوسي لأول مرة في إفريقيا بقميص الأهلي أمام القطن الكاميروني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل القطن ضيفا على الأهلي في السادسة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

مباراة تحمل رقم 400 في مسيرة الأهلي بالبطولات الإفريقية.

ويقود محمد شريف هجوم الأهلي ومن خلفه طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وعاد البرازيلي برونو سافيو لقائمة الفريق بعد تعافيه من إصابة الركبة ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي

أمامهما: طاهر محمد طاهر – أحمد قندوسي – بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على الدكة: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل واحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة ويتذيل القطن الترتيب.

فيما يتصدر صنداونز الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الهلال برصيد 6 نقاط وكلاهما من 3 مباريات.