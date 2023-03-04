انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) (0) ليدز وولفرهامبتون (1) (0) توتنام

السبت، 04 مارس 2023 - 16:54

كتب : Filgoal Team

توتنام ضد تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي تشيلسي ضد ليدز يونايتد وولفرهامبتون ضد توتنام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وتقام في نفس التوقيت مباراة أرسنال ضد بورنموث.

تشيلسي × ليدز يونايتد

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نهاية المباراة

ق53. جووول أول لتشيلسي عن طريق ويسلي فوفانا برأسية مستغلا ركنية نفذها بن تشيلويل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21. العارضة تمنع الهدف الأول لتشيلسي من تسديدة جواو فيليكس من داخل منطقة الجزاء.

ق15. ميلييه يتألق وينقذ انفراد من كاي هافيرتز.

بداية اللقاء

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ولفرهامبتون ضد توتنام

نهاية المباراة

ق89. هدف ملغي لولفرهامبتون عن طريق راؤول خيمينيز لداعي التسلل.

ق82. جووووول لولفرهامبتون عن طريق أداما تراوري بعد متابعة لتسديدة خيمينيز التي تصدى لها الحارس فورستر.

ق73. فورستر يتصدى لانفراد من ماتيوس كونيا.

ق68. تسديدة من كين وسا يتصدى من جديد.

ق60. تسديدة قوية من سون ينقذها خوسي سا.

ق55. فريزر فورستر يتألق أمام رأسية راؤول خيمينيز.

ق47. العارضة تنقذ هدفا جديد من توتنام عن طريق سون.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51. ركلة حرة مباشرة رائعة من بيدرو بورو ترتد من العارضة.

ق27. إصابة دييجو كوستا وخروجه محمولا ودخول راؤول خيمينيز بدلا منه.

بداية اللقاء

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تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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