انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) (2) بورنموث.. رصاصة قاتلة

السبت، 04 مارس 2023 - 16:48

كتب : FilGoal

هدف بيلينج مع بورنموث ضد أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وبورنموث في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 60 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيتي.

بينما يحتل بورنموث المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن القاع.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 98 جووووووووووووووووووووووول ريس نيلسون يسدد على حدود المنطقة.. القذيفة تسكن الشباك

ق 84 جرانيت تشاكا بدلا من فابيو فييرا

ق 79 تسديدة من أوديجارد تصطدم بيد أحد مدافعي بورنموث.. الحكم يراجع ولكن حتى الآن احتسب ركنية

ق 70 جووووول بالأثر الفوري.. بديل يصنع فور نزوله ليسجل بديل آخر، نيلسون يصنع وبن وايت يسجل.

ق 69 ريس نيلسون بدلا من سميث رو الذي حل في الشوط الأول على حساب تروسار

ق 62 جووووول توماس بارتي يقلص الفارق.. ساكا يلعب ركنية يبعدها نيتو فتصل إلى سميث رو الذي يمررها بالرأس نحو بارتي فيسجل الأخير.

ق 61 بوكايو ساكا يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

ق 57 جووووول الثاني من ركنية.. ماركوس سينيسي يسجل الهدف الثاني في شباك الجانرز

ق 46 أرسنال يبدأ الشوط الثاني بنزول بن وايت بدلا من تومياسو

استراحة

ق 45+2 ركلة حرة من أوديجارد تحلق فوق العارضة

ق 45 تومياسو سقط مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم يواصل اللعب

ق 44 مرتدة خطيرة من دومينيك سولانكي ولكن تلعب سيئة في النهاية

ق 35 لا ركلة جزاء لأرسنال.. اللعب يستمر

ق 34 لمسة يد على بورنموث داخل المنطقة؟ الحكم يراجع تقنية الفيديو

ق25: خروج تروسارد بسبب الإصابة ودخول إيميل سميث رو

ق20: اوووووووووه رامسديل يمنع الثاني

ق 1: جوووووووول بعد9 ثوان بيلينج يسجل الأول لبورنموث

بداية اللقاء

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