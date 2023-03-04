رقم قياسي لـ إيدرسون وثنائية تقود مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل

شدد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال في صراع الصدارة على لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة 26 على ملعب الاتحاد.

سجل ثنائية سيتي: فيل فودين وبرناردو سيلفا.

ووصل إيدرسون مورايش حارس سيتي إلى 100 مباراة دون أن تهتز شباكه كثالث أسرع حارس يصل لهذا الرقم خلال 208 مباراة بعد بيتر تشيك (180) وبيبي رينا (198).

وعزز سيتي هيمنته في مواجهة نيوكاسل، إذ حقق الفوز في آخر 15 مباراة على ملعب الاتحاد.

وواصل سيتي نتائجه الإيجابية وسط جماهيره فحقق الفوز الـ 18 من 20 مباراة على ملعب الاتحاد، خسر 1 وتعادل في 1.

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 58 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر والذي يلتقي بعد قليل مع بورنموث.

فيما يظل نيوكاسل دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي، وتوقف رصيد الفريق عند 41 نقطة.













































التشكيل

قاد إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي الأساسي

فيما تواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.

في المقابل عاد نيك بوب لحراسة عرين نيوكاسل، وقاد الإنجليزي كالوم ويلسون هجوم الضيوف.

وصف المباراة

كاد مانشستر سيتي أن يتقدم مبكرا في الدقيقة الأولى بعرضية من جاك جريليش لكن رأسية إلكاي جوندوجان مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 15 وبعد مجهود فردي أكثر من رائع راوغ فيل فودين أكثر من لاعب نحو منطقة الجزاء وسدد في الشباك مسجلا أولى أهداف اللقاء.

ومرت رأسية هالاند في الدقيقة 35 بجوار القائم الأيمن.

وتناوب لاعبو نيوكاسل على إهدار الفرص، عرضية من الجهة اليمنى تمر من تحت قدم جويلنتون الذي كان في مواجهة إيدرسون مباشرة.

وبعد ثواني أهدر ألكسندر إيزاك انفرادا محققا على مرتين.

في الدقيقة 66 أجرى بيب أولى تغييراته بمشاركة برناردو سيلفا بدلا من كيفين دي بروين.

وسجل برناردو الهدف بعد دقيقة ونصف من مشاركته إذ مهد له هالاند الكرة وسدد البرتغالي على يسار بوب مسجلا ثاني أهداف اللقاء.

شهد اللقاء مشادة بين لاعبي الفريقين انتهت بإشهار بطاقتين صفراوين في وجه هالاند ودان بيرن في الدقيقة 74.

الدقائق التالية مرت دون خطورة حقيقية لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي.