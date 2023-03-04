تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس يقود الهجوم أمام ليدز.. وزياش وأوباميانج على الدكة

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد. بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد البدء بالثنائي جواو فيليكس و كاي هافيرتز في الهجوم.

فيما تواجد حكيم زياش وبيير إيمريك أوباميانج على مقاعد البدلاء.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد ليدز في المركز 17 برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ويسلي فوفانا– كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي – بن شيلويل.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إنزو فيرنانديز - لوفتيس تشيك

الهجوم: رحيم سترلينج – جواو فيليكس – كاي هافيرتز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيتينيلي – تشالوباه - تشوكويميكا - جالاجر - دينيس زكريا - مادويكي - مودريك -حكيم زياش – إيمريك أوباميانج.