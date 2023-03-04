تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس يقود الهجوم أمام ليدز.. وزياش وأوباميانج على الدكة

السبت، 04 مارس 2023 - 16:17

كتب : FilGoal

توتنام ضد تشيلسي

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد. بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد البدء بالثنائي جواو فيليكس و كاي هافيرتز في الهجوم.

فيما تواجد حكيم زياش وبيير إيمريك أوباميانج على مقاعد البدلاء.

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ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد ليدز في المركز 17 برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ويسلي فوفانا– كاليدو كوليبالي – بينوا بادياشيلي – بن شيلويل.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – إنزو فيرنانديز - لوفتيس تشيك

الهجوم: رحيم سترلينج – جواو فيليكس – كاي هافيرتز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيتينيلي – تشالوباه - تشوكويميكا - جالاجر - دينيس زكريا - مادويكي - مودريك -حكيم زياش – إيمريك أوباميانج.

تشيلسي ليدز يونايتد
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