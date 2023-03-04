تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا ضد بورنموث

السبت، 04 مارس 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينلي - أرسنال ضد إيفرتون

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال 3 تغييرات في تشكيل الفريق الذي يواجه بورنموث في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويعود الغاني توماس بارتي لقيادة خط الوسط، بينما يبدأ الياباني تاكيهيرو تومياسو في مركز الظهير الأيمن.

ويواصل الإسباني الاعتماد على لياندرو تروسارد في مركز المهاجم الوهمي للمباراة الثالثة على التوالي.

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وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – ويليام ساليبا – جابريال ماجاليس – أولسكندر زينتشينكو

الوسط: توماس بارتي – مارتن أوديجارد – فابيو فييرا

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريل مارتينيلي – لياندرو تروسارد

Starting XI: Ramsdale, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Odegaard, Vieira, Saka, Martinelli, Trossard. Subs: Turner, Tierney, White, Kiwior, Holding, Jorginho, Xhaka, Nelson, Smith Rowe.

ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 60 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيتي.

بينما يحتل بورنموث المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن القاع.

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