انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) (0) نيوكاسل.. صراع يشتعل على عدة جبهات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 بفارق أقل 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يتواجد نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة ولكنه لعب مباراتين أقل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 68: جوووووووول برناردو سيلفا يسجل الثاني بعد دقيقة من مشاركته بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 66: إيزاك يهدر على مرتين انفرادا

ق 65: عرضية تمر من تحت قدم جويلنتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 15: جووووووول أووووول فودين بمجهود فردي رائع يسجل هدف سيتي الأول ضد نيوكاسل

بداية اللقاء