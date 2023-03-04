قبل المواجهة النارية.. بيان مشترك من كلوب وتين هاج لجماهير ليفربول ويونايتد

أصدر يورجن كلوب مدرب ليفربول وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بيانا مشتركا قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول غدا الأحد ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وطلب الثنائي كلوب وتين هاج من جماهير فريقهما التوقف عن الهتاف ضد ضحايا طائرة ميونيخ أو كارثة هيلزبره خلال مباراة الفريقان.

وتشهد مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد صراعا حادا بين جماهير الفريقين وتبادل الهتافات بشأن ضحايا الفريقين في الكواراث التاريخية.

وجاء بيان تين هاج كالتالي:

"التنافس بين مانشستر يونايتد وليفربول هو واحد من أعظم المنافسات في كرة القدم العالمية. كلنا نحب شغف المشجعين عندما تلتقي فرقنا، ولكن هناك خطوط لا ينبغي تجاوزها"

"من غير المقبول استخدام الخسائر في الأرواح فيما يتعلق بأي مأساة، وقد حان الوقت لتوقفها. المسؤولون عن ذلك لا يشوهون سمعة أنديتنا فحسب، بل أيضا سمعة أنفسهم والمشجعين ومدننا العظيمة"

"نيابة عني وعن لاعبينا وموظفينا، نطلب من جماهيرنا التركيز على دعم الفريق يوم الأحد، وتمثيل نادينا بالطريقة الصحيحة".

فيما جاء بيان كلوب كالتالي:

"التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد مميزا للغاية ولا ينبغي لأحد أن يرغب في تغيير هذا. ولكن في نفس الوقت عندما يصبح التنافس شديدا للغاية، يمكن أن يذهب إلى أماكن ليست جيدة ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك"

"نريد الشغف، نريد أن تكون الأجواء حماسية وتنافسية. ما لا نريده هو أي شيء يتجاوز هذا وهذا ينطبق بشكل خاص على نوع الهتافات التي لا مكان لها في كرة القدم. إذا استطعنا الحفاظ على الشغف وفقدان السم، فسيكون ذلك أفضل بكثير للجميع "

"يريد ليفربول ومانشستر يونايتد معا إظهار الجانب الخاص والإيجابي لهذا التنافس الرائع بين ناديين عظيمين لكرة القدم مع تاريخ يحمل الفخر، لكن في بعض الأحيان يكون التاريخ مأساوي".

ويحتل مانشستر يوناتيد المركز الثالث في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

فيما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة.